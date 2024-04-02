İsrail, yardım konvoyunu hedef aldı: Batı uyruklu çalışanlar öldü
İsrail'in Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşunun Batı uyruklu çalışanları hayatını kaybetti.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre İsrail güçleri, Deyr el-Belah şehrinin batısındaki sahil yolunda sivil aracı hedef aldı.
Saldırıda uluslararası kuruluşun yabancı uyruklu 4 çalışanı yaşamını yitirdi.
Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada da İsrail'in saldırısında Birleşik Krallık, Polonya ve Avustralya'dan birer kişi ile birisinin kimliği henüz belirlenemeyen 4 yabancı uyruklunun öldüğü belirtildi.
Öte yandan İsrail savaş uçakları, Deyr el-Belah'ın El-Hakar bölgesindeki El-Beşir Camisi'ne hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda bir çocuk yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.
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