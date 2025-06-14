İsrail yeniden İran'ı vuruyor

İsrail ordusunun İran'ın başkenti Tahran'ın yanı sıra Hürmüzgan, Kirmanşah, Batı Azerbaycan, Loristan ve Huzistan kentlerine şiddetli saldırılar düzenlediği bildirildi.



İran Devrim Muhafızları Ordusu’na yakınlığıyla bilinen Tesnim haber ajansına göre, İsrail, İran’ın birçok kentine yeniden şiddetli saldırılar düzenledi.

Buna göre, başkent Tahran, Hürmüzgan, Kirmanşah, Batı Azerbaycan, Loristan ve Huzistan eyaletlerinde hava savunma sistemleri devreye girdi ve patlama sesleri duyuldu.

İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada "İran'ın hala İsrail'e ciddi zarar verebilecek bir füze cephaneliği var. İran'ın saldırıları bitmedi, karadan karaya füze sistemlerini yok edeceğiz." denildi.

HÜSREV HÜSNÜ ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI

İran medyası İsrail'in sladırıları sonucunda Devrim Muhafızları Havacılık ve Uzay İstihbarat Başkan Yardımcısı Tümgeneral Hüsrev Hüsnü'nün öldürüldüğünü yazdı.

İSRAİL MEDYASI: İRAN ALTYAPISI TEHLİKEDE

İsrail medyasına konuşan bir ordu yetkilisi, İran'ın batısındaki bir yeraltı füze tesisinin bombalandığını duyurdu.

'İNGİLİZ DESTROYER'İNİ ENGELLEDİK'

İran Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, bir İngiliz Destroyer Gemisi Hint Okyanusuna girdi ancak İran istihbaratı bu geminin hareketlerini engelledi.

İran Devlet Televizyonlarından yapılan yayınlara göre, İsrail İran'ın Hürmüz Boğazı kıyısındaki Bandar Abbas bölgesine yoğun saldırılar düzenledi.

İSRAİL'DE OHAL UZATILDI

İsrail İç Cephe Komutanlığı, kısıtlamaların 15 Haziran Pazar yerel saatle 20.00'ye kadar uzatıldığını açıkladı.Bu kapsamda eğitim kurumlarında eğitime ara verilirken, toplu ibadetler, spor ve sanat etkinlikleri ve tüm toplu faaliyetler iptal edildi. Kritik sektörler dışında iş yerleri de kapalı kalacak.

ABD'DEN KORKUTAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray yetkilisi, İsrail medya kuruluşu Walla'ya İsrail-İran gerginliğiyle ilgili yorumlarında daha fazla ayrıntı vermeden "bugün olacakların engellenemeyeceğini" söyledi.

Öte yandan İsrail medyasına göre İsrail, ABD'ye İran'a yönelik saldırıya katılması talebinde bulunan resmi mektuplar gönderdi.

İRAN'DAN UZAKTAN ÇALIŞMA TALİMATI

İran yönetimi Tahran Valiliğine başta kadınlar olmak üzere tüm çalışanlara Çarşamba gününe kadar 'uzaktan çalışma' talimatı verdi.







