İsrail'de akademisyenlerden yargı düzenlemesine karşı grev kararı
İsrail'de, Tel Aviv Üniversitesi, Kudüs İbrani Üniversitesi, Negev Ben-Gurion Üniversitesi ve Technion Üniversitesi akademisyenleri yargı düzenlemesine karşı greve gitme kararı aldı.
İsrail'deki 4 üniversitede görev yapan akademisyenlerin, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı greve gideceği belirtildi.
İsrail'in "Walla News" haber sitesine göre, Tel Aviv Üniversitesi, Kudüs İbrani Üniversitesi, Negev Ben-Gurion Üniversitesi ve Technion Üniversitesi'nden akademisyenler grev kararı aldı.
Söz konusu akademisyenlerin, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının yarın Meclise getirilmesine tepki amacıyla bu kararı aldığı aktarıldı.
TARTIŞMALI YARGI DÜZENLEMESİ
İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.
Başbakan Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.
Hükümet, muhalefetle müzakerelerin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.
Netanyahu hükümeti, yargı düzenlemesi kapsamında Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının 11 Temmuz’da birinci oylamadan geçmesinin ardından 2. ve 3. oylama için 24 Temmuz'da Meclise getirileceğini açıklamıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yalnız bir insansanız beyniniz büyük tehlikede!
- 65 yaş üstüne toplu taşıma ücretli olacak!
- İki hafta şeker tüketmezseniz neler olur?
- Ayağının tozuyla Bahçeli'ye ziyaret
- İmamoğlu ile Kerimoğlu arasında gerginlik!
- Seçim çalışmalarına başladı!
- Hastanelik olan yıldız, ameliyat olacak...
- Kılıçdaroğlu'na hakaret etmişti
- HÜDA PAR binasına saldırı!
- İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu bir araya geldi!