İsrail'de araç kalabalığa daldı: 7 yaralı

Yayınlanma: 04.07.2023 - 18:02

Güncelleme: 04.07.2023 - 18:02

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki yoğun saldırıları devam ederken başkent Tel Aviv’de de tansiyon yükseldi. Kentteki Pinchas Rosen Caddesi'nde bir araç alışveriş merkezinin önünde kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Daha sonra araçtan inen sürücü, elindeki bıçakla çevredekilere saldırdı. İsrail basınında, sürücünün sivil bir kişi tarafından silahla ateş edilerek öldürüldüğü ifade edildi.

Olayı terör saldırısı olarak nitelendiren İsrail polisi, saldırıda 4’ünün durumu ağır olmak üzere 7 kişinin yaralandığını açıkladı. Yerel kaynaklar tarafından açıklamada, 23 yaşındaki sürücünün Filistinli olduğu ifade edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre İsrail'in Cenin kentindeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselirken, 20'si ağır olmak üzere 100 kişi yaralandı.



"CENİN'DE YAPILANLARIN KARŞILIĞI"

Olayın ardından Hamas, "Cenin'de yapılanların karşılığı" açıklamasında bulundu.

Hamas'tan yapılan açıklamada, "Tel Aviv'deki kahramanca saldırı, halkımıza karşı devam eden katliama yönelik doğal bir karşılıktır ve İsrail'in insani normları ihlal eden işgaline karşı meşru müdafaadır" denildi.

Açıklamanın devamında Hamas, "İşgalciler ölü ve yaralılarını saymaya hazırlanmalıdır, çünkü bizim evlatlarımızın kanı ucuz değildir" ifadelerini kullandı.

İran destekli İslami Cihat da, "Olanlar Cenin'de yaşananlara karşı doğal bir karşılıktır" dedi.