İsrail'de bazı belediye başkanları açlık grevine başlıyor
İsrail'de tartışmalı yargı reformuna ilişkin gelişmelerin ardından bazı belediye başkanları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki ofisinin önünde açlık grevine başlayacaklarını duyurdu.
Yediot Ahronot gazetesinin aktardığına göre, İsrail'in orta kesimlerdeki Herzliya ve Kfar Saba kentleri ile Zikhron Ya'akov ilçesi belediye başkanları, yayımladıkları ortak bildiride, bugün Netanyahu'nun ofisinin önünde açlık grevine başlayacaklarını açıkladı.
"İsrail'in sürüklendiği felaket ve büyük krizin durdurulması" talebinde bulunacaklarını belirten ortak bildiride belediye başkanları, İsrail halkının birliği, selameti ve devlet güvenliğinin zarar görmesine engel olunmasını istedi.
Belediye başkanları, hükümete tartışmalı yargı reformu adımını durdurması ve muhalefetle müzakereleri başlatması çağrısı yaptı.
Başbakan Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören "yargı reformu", ülke genelinde 12 haftadır protestolara neden olurken, düzenlemenin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Pazar akşamı görevden alınması bardağı taşıran son damla oldu.
Gallant'ın görevden alınmasının ardından yüz binlerce İsrailli sokaklarda yargı tasarısını ve Gallant'ın görevden alınmasını protesto ederken, Netanyahu'ya istifa çağrıları yaptı.
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