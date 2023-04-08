İsrail'de bir araç kalabalığın arasına daldı: 1 ölü, 5 yaralı

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 11:56

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 11:56

İsrail, geçen hafta Mescid-i Aksa baskınları sonrasında ülkeye düzenlenen füze saldırılarına karşı Gazze Şeridi’ne ve Lübnan’ın güneyine hava saldırıları düzenlemesinin ardından bölgede gerginlik tırmandı.

İTALYAN TURİST HAYATINI KAYBETTİ

İsrailli yetkililer, işgal altındaki Batı Şeria’da dün İngiliz-İsrail vatandaşı iki kız kardeşin, silahlı bir çatışmada yaşamını yitirdiğini, annelerinin ise yaralandığını açıkladı.

Bu olayın ardından Tel Aviv’in sahil kenarındaki gezinti yolunda dün akşam saatlerinde bir araç, kalabalığın arasına daldı. Olayda, Alessandro Parini (36) adlı bir İtalyan turist yaşamını yitirdi.

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ!

İsrail polisi olayla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Tel Aviv'de araba çarpması: 21.35'te 45 yaşındaki Kfar Kasem sakini Kia aracını, Tel Aviv kaldırımındaki bisiklet yolunda güneyden kuzeye doğru sürdü. Olay sırasında, sürücü 6 yayaya çarptı ve Charles Clore Garden'ın bahçesinde devrildi.”

Olayın yakınlarındaki bir polisin, devrilen aracın yanına geldiği ve 45 yaşlarındaki saldırganın tüfeğe benzer bir nesneye uzanması nedeniyle etkisiz hale getirildiği belirtildi.

5 YARALI TEDAVİ ALTINDA

Polis, olayda yaralanan 5 kişinin hastaneye kaldırıldığını vurguladı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Parini’nin ailesine taziyelerini ileterek, saldırı nedeniyle İsrail devleti ile dayanışma içinde olduklarını aktardı.