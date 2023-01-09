İsrail'de Filistin bayrağının sallanması yasaklandı

Ben-Gvir, Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Harem-üş Şerif'e gitmesi de Filistin Yönetimi ve İsrail muhalefeti tarafından provokasyon olarak değerlendirildi.