İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polisten müdahale

Yayınlanma: 20.01.2024 - 17:43

Güncelleme: 20.01.2024 - 19:21

Hayfa’nın Hantur Meydanı'nda toplanan yaklaşık üç yüz kişi ellerinde Arapça, İbranice ve İngilizce olarak "Gazze’deki soykırımı durdurun", "Çocukları kim kurtaracak?" ve "Bu kadar katliam yeter" yazılı dövizler açtı.

Savaş karşıtı sloganlar atan göstericilerden bazıları, Gazze’de öldürülen Filistinlilerin ve yıkılan binalar arasındaki çocukların fotoğraflarını taşıdı.

Göstericiler İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının maketini de gösteri alanına getirerek ellerinde taşıdı. Siyah renkte maketin üzerinde ölümü simgeleyen kuru kafa resmi olduğu ve etrafından sarkan bombaların üzerinde "cinayet", "işgal", "intikam" ve "açlık" yazılı olduğu dikkati çekti.

İsrail polisi gösterinin düzenleneceği alanın etrafını barikatlarla çevirerek meydanın birkaç yüz metre ilerisinden itibaren kontrol noktaları kurdu.

Göstericilerin ellerindeki bazı pankartlara el koymaya çalışan polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Polis üzerinde "katliam" ve "cinayet" yazılı birçok pankarta el koydu.

AA muhabirine konuşan göstericilerden Yonatan Rabinovitch, Gazze'deki "kanlı savaşa ve soykırıma karşı çıkmak" için bu gösteriye katıldığını söyledi.

Rabinovitch "(Gazze'de) 25 bin insan sebepsiz yere öldürüldü. Biz (İsrailliler) bunun nefsi müdafaa olduğunu iddia ediyoruz ama bu aslında bir intikam. Bu protestoya gelmek gerçekten zor oldu çünkü polis hareket özgürlüğüne büyük oranda izin vermiyor. Birçok kısıtlama var, birçok yaya ve atlı polis var. Aynı zamanda içerisinde kötü kokan bir suyun bulunduğu TOMA getirdiler." dedi.

İsrail'de medya ve billboardlar aracılığıyla savaş yanlısı bir propaganda yürütüldüğünü dile getiren Rabinovitch, "Birçok insanın beyni bu şekilde yıkanıyor." diye konuştu.

Tel Aviv'de billboardlarda İsrail bayrağı ve "Savaşı birlikte kazanacağız" yazısını görmeden yürümenin imkansız olduğun dile getiren Rabinovitch, bu yüzden birçok insanın İsrail hükümetin gündemini takip ettiğini kaydetti.

İsrail'deki savaş karşıtlarına yönelik büyük baskı olduğunu vurgulayan Rabinovitch, şöyle devam etti:

"Doğrusunu söylemek gerekirse birçok insan korkuyor çünkü polis bugünlerde büyük şiddet uyguluyor. Kendim ölüm tehditleri aldım ve sokakta elimde savaş karşıtı bir pankart taşıdığım için saldırıya uğradım, yumruklandım. Kaçarak ancak kurtulabildim. İsrail'de 'savaşı durdurun' yazılı bir pankart taşıyorsunuz ve bu nedenle saldırıya uğruyorsunuz. Tıpkı Nazi Almanya'sı gibi."

'İNTİKAM SAVAŞI' OLARAK MI GÖRÜLÜYOR?

Gösteriye katılan Anna Narkiss de İsrail'in Gazze'ye saldırılarını bir "intikam" savaşı olarak gördüğünü söyledi.

Narkiss, "En baştan bu savaş durdurulmalıydı, aylar öncesinde ateşkes ilan edilmeli ve İsrailli esirleri getirmek için bir çeşit anlaşma sağlanmalıydı. Şiddet ile bir şey elde edemezsiniz." dedi.

Hayfa'da düzenledikleri gösteriye polisin daha önce izin vermediğini hatırlatan Narkiss, şunları kaydetti:

"Ana akım İsrail toplumu savaşı destekliyor ve savaşa karşı herhangi bir şey söylemek ihanet sayılıyor. Bu demokratik değil. Maalesef bizim gibi düşünenlerin sayısı İsrail'de çok değil. Aslına bakarsanız bunu tam olarak da bilemeyiz çünkü kendimizi ifade etmemiz yasak."