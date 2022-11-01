İsrail'de seçim günü Mescid-i Aksa'ya baskın
İsrail'de seçim günü fanatik Yahudi yerleşimciler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
İsrail'de erken genel seçim gününde yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin açıklamasına göre, İsrail genel seçimleri için oy verme işleminin başladığı sabah saatlerinde yaklaşık 300 fanatik Yahudi yerleşimci, İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı.
Açıklamada, bazı yerleşimcilerin baskın sırasında İsrail bayrağı baskılı tişörtler giydiği ve İsrail polisinin Aksa avlusunda yerleşimcilerin baskınını protesto eden bazı Müslüman gençleri zor kullanarak dışarı attığı belirtildi.
KUDÜS İSLAMİ VAKIFLAR İDARESİNİN EGEMENLİĞİ İHLAL EDİLİYOR
Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.
Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini belirtiyor.
STATÜKOYA GÖRE AKSA'DA YAHUDİLER İBADET EDEMEZ
Statükoya göre, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Aksa'da ibadet etmesine izin verilmemesi gerekiyor.
Ancak fanatik Yahudiler sık sık İsrail polisi korumasında Aksa'ya baskınlar düzenliyor.
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