İsrail'de yapılan bir ankete göre halk, eski Mossad Başkanı Cohen'i Netanyahu'nun halefi olarak görüyor

Yayınlanma: 17.11.2023 - 16:23

Güncelleme: 17.11.2023 - 16:38

İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesi, Lazar Araştırma Enstitüsü'nün 500 İsrailli Yahudi ve Arap ile yaptığı anketin sonuçlarını yayımladı.

Ankete göre, katılımcıların yüzde 21’i, iktidar koalisyonunun öncüsü Likud Partisi'nin lideri olarak Netanyahu’nun ardından eski Mossad Başkanı Yossi Cohen’i tercih ediyor. Ankete katılanların yüzde 13’ü, eski Adalet Bakanı Gideon Sa'ar’ı, yüzde 12’si Savunma Bakanı Yoav Gallant’ı, yüzde 11’i de Ekonomi Bakanı Nir Barkat’ı, Likud liderliğine layık görüyor.

Ayrıca ankete katılanlardan yüzde 23’ü adı geçen isimlerden hiçbirini tercih etmezken, yüzde 20’si de görüş belirtmedi.

Likud seçmenlerine yönelik yapılan anket sonuçlarına göre, parti liderliğine Cohen ve Barkat yüzde 26, Gallant yüzde 17, Sa’ar yüzde 5 ile uygun görüldü.

Ankete katılanların yüzde 15’i adı geçen isimlerden hiçbirini tercih etmezken, yüzde 11’i çekimser kaldı.

Böylece, İsrail’de ilk kez Likud liderliği için Netanyahu’nun muhtemel haleflerine ilişkin bir anket yapılmış oldu.

HALKIN YARISI GANTZ'I İSTİYOR

Aynı gazetenin yayımladığı diğer bir ankete göre, İsrail halkının yalnızca yüzde 29’u Netanyahu’nun hükümete liderlik etmeye uygun olduğu görüşünde.

Buna karşı yüzde 50’lik kısım ise eski İsrail Savunma Bakanı ve ülkede "savaş kabinesi" olarak adlandırılan "Acil Durum Hükümeti"nin üyesi Benny Gantz’ı bu göreve uygun buluyor.

Yüzde 21’lik kesim ise konuya ilişkin görüş belirtmedi.

Anketlerin sonuçları, İsrail halkından Likud’a yönelik desteğin azaldığını, Gantz’ın liderliğini yaptığı muhalefetteki Ulusal Birlik Bloku'na yönelik desteğin ise arttığını ortaya koyuyor.

Söz konusu ankete göre İsrail’de bugün seçim yapılsa, Ulusal Birlik Bloku 42 sandalye kazanırken, İsrail Meclisinde halihazırda 120 sandalyeye sahip Likud ise 17 sandalye kazanabiliyor.

Muhalefet lideri Yair Lapid’in partisi Yeş Atid (Gelecek Var) 14, Avigdor Liberman liderliğindeki sağcı muhalif İsrail Evimiz Partisi 8, Ultra Ortodoks Yahudi Şas Partisi 8, Birleşik Tevrat Yahudiliği 7 sandalye elde edebiliyor.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in başını çektiği Yahudi Gücü partisi, Değişim için Arap Listesi ile Barış ve Eşitlik için Demokratik Cephe, Birleşik Arap Listesi 5’er, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in liderliğindeki Dini Siyonizm partisi ile solcu Meretz Partisi 4’er sandalye kazanabiliyor.

Bu şekilde, “İsrail’de bugün seçim yapılsa”, mevcut hükümeti koalisyonunu oluşturan partiler 42 sandalye kazanırken, Arapların da dahil olduğu muhalefet partileri ise 78 sandalye elde ediyor.

İsrail’de koalisyon hükümeti kurabilmek için 61 milletvekili gerekiyor.