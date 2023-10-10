İsrail'den açıklama: '200'den fazla hedef vurduk'

Yayınlanma: 10.10.2023 - 10:49

Güncelleme: 10.10.2023 - 10:49

İsrail-Hamas arasındaki çatışmalarda 4. güne girildi. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait onlarca savaş uçağının gece boyunca Gazze şehrindeki Rimal Mahallesi ve Han Yunus şehrindeki 200'den fazla hedefe saldırı gerçekleştirdiği duyuruldu. Han Yunus'ta askeri altyapı ve silah deposunun hedef alındığı belirtildi. Vurulan yerlerin arasında bir caminin içindeki silah deposunun bulunduğu aktarıldı.

Ayrıca Hamas ile devam eden çatışmalarda 38 askerin daha öldüğü, hayatını kaybeden İsrailli asker sayısının 123’e yükseldiği açıklandı.

İSRAİL'DE BİN 500 HAMAS MENSUBUNUN CESEDİ BULUNDU

IDF Sözcüsü Richard Hecht ise gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail ve Gazze Şeridi çevresinde bin 500 Hamas mensubunun cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu. Hecht, güvenlik güçlerinin kuşatma altındaki Gazze Şeridi'yle sınır hattındaki kontrolü yeniden sağladığını belirterek, "Dün geceden beri sınırdan kimsenin girmediğini biliyoruz. Ama yine de sızmalar olabilir" ifadelerini kullandı.

Sözcü Hecht ayrıca İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısının kapatıldığını vurguladı.