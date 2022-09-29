İsrail'den Arap ülkelerine çağrı: Nükleer teknolojiyi paylaşmaya hazırız

29 Eylül 2022 Perşembe, 10:42

İsrail Atom Enerjisi Komisyonu (IAEC) Genel Direktörü Moshe Edri, ülkesinin ürettiği en gelişmiş nükleer teknolojiyi kendisiyle barış anlaşması imzalayan Arap ülkeleriyle paylaşmaya "hazır" olduğunu söyledi.

Edri, İsrail'in 2020 yılında Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas ile imzalanan normalleşme anlaşmalarının "nükleer forumlar dahil olmak üzere, bölgedeki anlamlı doğrudan diyalog için ileriye dönük bir yolu göstereceğinden" umutlu olduğunu ifade etti.

Edri, böyle bir hamlenin UAEA şemsiyesi altında gerçekleştirileceğini de sözlerine ekledi.