İsrail'den 'beyaz fosfor' savunması: 'Uluslararası hukuka uygun'

Yayınlanma: 12.12.2023 - 11:14

Güncelleme: 12.12.2023 - 11:14

ABD'nin önde gelen gazetelerinden The Washington Post (WP), İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan sınırında gerçekleştirdiği saldırılarda beyaz fosfor kullandığını iddia etti. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), WP'nin iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan habere göre, IDF, "IDF, yalnızca yasal askeri ekipmanları kullanır. IDF tarafından kullanılan ana sis bombaları beyaz fosfor içermez. Pek çok Batılı orduyla benzer şekilde IDF'nin de uluslararası hukuka uygun olan, beyaz fosfor içeren sis bombaları vardır" açıklamasında bulundu.

Bu bombaların tercih edilmesine ilişkin IDF, operasyonla ilgili değerlendirmelerin yapıldığını ve alternatiflerin karşılaştıldığını savundu. IDF, İsrail ordusunun sahip olduğu bu tür mühimmatın "hedefleri belirsizleştirmek için kullanıldığını, buradaki amacın saldırmak ya da yakmak olmadığını" ve bunların "kanunda yakıcı silahlar olarak kategorize edilmediğini" öne sürdü.

IDF'nin mevcut yönetmeliklerinin beyaz fosfor içeren sis bombalarının "belirli tekil vakalar" dışında kent bölgelerinde kullanılmamasını şart koştuğunu savunan IDF, bu sınırlamaların uluslararası hukuka uygun olduğunu vurguladı.

Yedioth Ahronoth gazetesi ise, WP'nin İsrail'in "beyaz fosfor" kullandığına ilişkin haberine "insan hakları örgütlerinden alınan ve güvenilirliği net olmayan bilgiler" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

The Washington Post gazetesi, İsrail’in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği ve dokuz kişinin yaralanmasına sebep olan saldırıda kullandığı ABD yapımı beyaz fosforlu top mermilerinin kalıntılarına ulaşmıştı. Gazetenin haberinde, beyaz fosforlu top mermilerinin kalıntıları üstünde bulunan üretim kodlarının ABD tarafından üretilen mühimmatları sınıflandırmak için kullanılan terminolojiyle örtüştüğü, mühimmatın 1989 ve 1992’de Louisiana ve Arkansas'taki mühimmat depolarında üretildiğinin ortaya çıktığı kaydedilmişti.

Gazetenin haberine göre, bölgedeki The Washington Post muhabiri, İsrail ordusunun 16 Ekim tarihinde Dahayra beldesini hedef alan saldırılarında kullandığı 155 mm beyaz fosforlu top mermilerinin parçalarını bulmuştu.