İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı: 'Hizbullah yetkilisi hedef alındı'

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi.

İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı: 'Hizbullah yetkilisi hedef alındı'
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AA
Yayınlanma: 26.09.2024 - 16:39

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Dahiye'deki bir noktaya üç kez saldırı düzenlendi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusu şu anda Beyrut'a saldırılar düzenliyor" ifadelerine yer verildi.

İsrail ordu radyosunun haberine göre, Beyrut'un Dahiye Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın silahlı insansız hava aracı (SİHA) biriminden sorumlu komutanı hedef alındı. Hizbullah'tan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail devlet televizyonu KAN, saldırıda F-35 savaş uçağının kullanıldığını bildirdi.

Lübnan'dan yayın yapan El-Cedid televizyonu saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı bilgisini geçti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, saldırının Dahiye'de işlek bir cadde üzerindeki 10 katlı apartmanın bir dairesine düzenlendiğini bildirdi.

İsrail'in bu son saldırısı, bir hafta içinde Beyrut'un Dahiye Mahallesi'ni hedef alan dördüncü hava saldırısı olarak kayıtlara geçti.

Sosyal medyada, İsrail'in hedef aldığı binadaki bir dairenin hasar aldığı görüntüler paylaşıldı.


Etiketler: #israil #hizbullah

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