İsrail'den bir hava saldırısı daha! Nasrallah'tan ilk açıklama

Yayınlanma: 19.09.2024 - 17:18

Güncelleme: 19.09.2024 - 17:26

İsrail ordusu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın yapacağı konuşma öncesi Lübnan'ın bazı bölgelerine hava saldırıları düzenlediğini bildirdi. Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen 'hedeflere' hava saldırıları düzenlendiği belirtildi. İsrail basını saldırıların 'geniş çaplı olduğunu' yazarken, bombardımana ilişkin Lübnan makamlarından henüz açıklama yapılmadı.Öte yandan Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki bazı bölgelere roket atışları yaptığı ifade edildi.

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen "hedeflere" hava saldırıları düzenlendiğini açıkladı. İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırılarının Hizbullah lideri Nasrallah'ın konuşmasından dakikalar önce gelmesi dikkati çekti. İsrail basını saldırıların "geniş çaplı olduğunu" yazdı.

NASRALLAH'TAN İLK AÇIKLAMA

Nasrallah, konuşmasında şunları söyledi:

"İsrail’in (son iki gündür) düzenlediği saldırılar Lübnan halkına karşı bir savaş ilanıdır.

Bu iki günde gördüğümüz durumla ilgili konudan bahsedeceğim. Yaşadığımız olay karşısında ne yapacağız? Siyasi olarak nasıl bir tutum sergileyeceğiz.

Tepkilerini ortaya koyan bütün ülkelere teşekkür etmek istiyoruz. Rabbimize şükrediyoruz bu musibette bize yardım ettiği için.

Binlerce çağrı cihazı patlatıldı. Çarşamba günü de telsiz cihazları patlatıldı. Bu düşman saldırıların sonucunda 3 binden fazla kişi yaralandı, onlarca kişi şehit oldu. Ağır yaralanan insanların sayısı fazla.

Düşman İsrail ordusu aslında belli bir grubu temsil ettiğini düşünüyor. Bu cihazları patlatmaya çalışırken aslında bu cihazların sadece Hizbullah'ın elinde olduğu düşünüyor. Ancak bu aletleri patlattığında minimum 4 bin kişiyi öldürmeyi hedefliyordu. Asıl hedef buydu.

Bu terörist bir eylemdir. İki günde yaşanan eylemler, katliamdır. Patlamalarda tek bir sonuca vardık ama hala araştırmalarımız devam ediyor. Yakında açıklayacağız

Cihazları kullanan herkes hedef alındı. Yalnızca Hizbullah üyeleri değil kadın ve çocuklara da saldırdılar.

Böyle bir saldırı belki de dünyada hiç görülmemişti. Biz büyük bir darbe aldık. Bu ağır ve büyük darbe bizi asla düşürmeyecek. Daha güçlü olacağız, daha sağlam duracağız.''