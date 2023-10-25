İsrail’den BM’ye ret: 'Yakıt verilmeyecek'

Yayınlanma: 25.10.2023 - 17:07

Güncelleme: 25.10.2023 - 17:07

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in ablukayı sıkılaştırdığı Gazze Şeridi'ne yarına kadar yakıt sağlanmazsa, faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kalacaklarını ve insanların ölebileceği uyarısını yaptı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazzeli sivillere seslenerek güneye gitmeleri çağrısını yineledi.

Gazze’nin güneyine ‘gıda, ilaç, elektrik, suyun güvenli şekilde ulaşacağını’ söyleyen Hagari, “Gazze’ye yakıt verilmeyecek” dedi.