İsrail’den BM’ye ret: 'Yakıt verilmeyecek'
İsrail ordusu, BM'nin "Gazze'ye yarın akşama kadar yakıt sağlanmazsa insanlar ölebilir" çağrısını "Gazze Şeridi’ne yakıt tedarik edilmeyecek" açıklamasıyla reddetti.
Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in ablukayı sıkılaştırdığı Gazze Şeridi'ne yarına kadar yakıt sağlanmazsa, faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kalacaklarını ve insanların ölebileceği uyarısını yaptı.
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazzeli sivillere seslenerek güneye gitmeleri çağrısını yineledi.
Gazze’nin güneyine ‘gıda, ilaç, elektrik, suyun güvenli şekilde ulaşacağını’ söyleyen Hagari, “Gazze’ye yakıt verilmeyecek” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Meclis Başkanvekili mikrofonu unuttu
- O hâkimin davası 23 Kasım’da görülecek
- Adnan Oktar’ın Aleyna Tilki merakı ‘sınır’ tanımamış
- Erdoğan'dan '28 Ekim' kararı
- Ilıcalı'nın 'kansız' sözüne Serkay Tütüncü'den yanıt
- Atatürk'ün fotoğraflarını yaktılar!
- Starbucks'ta yer kapatıyorlar
- Kurtulmuş'tan 'Atalay' açıklaması
- Bağcılar'da patlama: Çok sayıda yaralı var!
- Hedefte emeklilik yaşı var!