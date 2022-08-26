İsrail'den 'büyükelçi' açıklaması
İsrail maslahatgüzarı Irit Lillian, İsrail büyükelçisinin atanmasının birkaç hafta içinde gerçekleşebileceğini açıkladı.
İsrail'in Türkiye'deki maslahatgüzarı, İsrail büyükelçisinin Ankara'ya yeniden atanmasının birkaç hafta içinde gerçekleşebileceğini açıkladı.
Maslahatgüzar, Hamas'ın İstanbul'daki bürosunun kapatılması konusundaki beklentiyi yineledi.
Reuters'ın haberine göre, Türkiye ve İsrail ilişkilerin iyileştirilmesi için karşılıklı olarak son aylarda atılan adımların ardından dört yıl önce geri çağırdıkları büyükelçileri yeniden görev yerlerine atayacaklarını açıklamıştı.
İsrail'in Ankara'daki en yüksek düzeyli diplomatik temsilcisi Irit Lillian gazetecilerle yaptığı mülakatta, İsrail büyükelçisinin Türkiye'ye tekrar atanmasının artık yalnızca "zamana bağlı olduğunu" belirtti.
Lillian, "İsrail tarafındaki gecikmeler ancak İsrail'deki seçimlerden dolayı olabilir fakat bunun zamanında olacağını, birkaç hafta sonra sürecin sona ermesini umuyorum" dedi.
İsrail, 1 Kasım'da genel seçime gidecek.
Video Haberler
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Erdek'te yüzen pastane
- Görenler şoke oldu
- 2 çocuklu taksici Dilek, Trabzon yollarında
- Esenyurt'ta can pazarı kamerada
- Yakayı işte böyle ele verdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Sanatçı Gülşen cezaevine teslim edildi
- Erdoğan o davayı kaybetti
- Ersan Şen'den, Gülşen'in tutuklanmasına ilk yorum
- Müstehcen görüntülerin ardından istifa etti
- 'Gülşen'i tutuklamaya sevk eden o savcı...'
- Ağrı İŞKUR İl Müdürü Gıyas Güven görevden uzaklaştırıldı
- Meral Akşener: 'O şerefsizi Saray'da ağırladılar'
- İsmail Küçükkaya'nın yerine gelen isim belli oldu
- Sosyal medya Gülşen için ayağa kalktı
- 'Eskiden bir dostunuz olan şahsımın...'