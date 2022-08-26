İsrail'den 'büyükelçi' açıklaması

26 Ağustos 2022 Cuma, 17:11

İsrail'in Türkiye'deki maslahatgüzarı, İsrail büyükelçisinin Ankara'ya yeniden atanmasının birkaç hafta içinde gerçekleşebileceğini açıkladı.

Maslahatgüzar, Hamas'ın İstanbul'daki bürosunun kapatılması konusundaki beklentiyi yineledi.

Reuters'ın haberine göre, Türkiye ve İsrail ilişkilerin iyileştirilmesi için karşılıklı olarak son aylarda atılan adımların ardından dört yıl önce geri çağırdıkları büyükelçileri yeniden görev yerlerine atayacaklarını açıklamıştı.

İsrail'in Ankara'daki en yüksek düzeyli diplomatik temsilcisi Irit Lillian gazetecilerle yaptığı mülakatta, İsrail büyükelçisinin Türkiye'ye tekrar atanmasının artık yalnızca "zamana bağlı olduğunu" belirtti.

Lillian, "İsrail tarafındaki gecikmeler ancak İsrail'deki seçimlerden dolayı olabilir fakat bunun zamanında olacağını, birkaç hafta sonra sürecin sona ermesini umuyorum" dedi.

İsrail, 1 Kasım'da genel seçime gidecek.