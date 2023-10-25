İsrail'den Erdoğan'a yanıt: 'Gerçekleri değiştirmeyecek'

Yayınlanma: 25.10.2023 - 18:51

Güncelleme: 25.10.2023 - 18:51

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hamas ile ilgili sözleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haitat, "İsrail, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın terör örgütü Hamas'a yönelik sert sözlerini tüm kalbiyle reddetmektedir. Hamas, bebekleri, çocukları, kadınları ve yaşlıları acımasızca ve kasıtlı olarak öldüren, sivilleri rehin alan ve kendi halkını canlı kalkan olarak kullanan IŞİD'den daha aşağılık bir terör örgütüdür" dedi.

Haitat, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın terör örgütünü savunmaya kalkışması ve kışkırtıcı sözleri bile tüm dünyanın gördüğü dehşeti ve kesin gerçeği değiştirmeyecektir: Hamas=IŞİD" diye ekledi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün partisinin meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, “Hamas'ın bir terör örgütü olmadığını” dile getirmişti.

Erdoğan, “Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur” demişti.