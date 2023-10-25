İsrail'den Erdoğan'a yanıt: 'Gerçekleri değiştirmeyecek'
İsrail, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hamas ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. Haitat, ülkesinin, Erdoğan'ın sözlerini "tüm kalbiyle reddettiğini" söyledi.
İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın Hamas ile ilgili sözleri hakkında çarpıcı açıklamalarda
bulundu.
Haitat, "İsrail, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın terör örgütü
Hamas'a yönelik sert sözlerini tüm kalbiyle reddetmektedir. Hamas, bebekleri,
çocukları, kadınları ve yaşlıları acımasızca ve kasıtlı olarak öldüren,
sivilleri rehin alan ve kendi halkını canlı kalkan olarak kullanan IŞİD'den
daha aşağılık bir terör örgütüdür" dedi.
Haitat, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın terör örgütünü
savunmaya kalkışması ve kışkırtıcı sözleri bile tüm dünyanın gördüğü dehşeti ve
kesin gerçeği değiştirmeyecektir: Hamas=IŞİD" diye ekledi.
ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün partisinin meclis grup
toplantısında yaptığı konuşmada, “Hamas'ın bir terör örgütü olmadığını” dile
getirmişti.
Erdoğan, “Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur” demişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Meclis Başkanvekili mikrofonu unuttu
- O hâkimin davası 23 Kasım’da görülecek
- Adnan Oktar’ın Aleyna Tilki merakı ‘sınır’ tanımamış
- Erdoğan'dan '28 Ekim' kararı
- Ilıcalı'nın 'kansız' sözüne Serkay Tütüncü'den yanıt
- Atatürk'ün fotoğraflarını yaktılar!
- Starbucks'ta yer kapatıyorlar
- Kurtulmuş'tan 'Atalay' açıklaması
- Bağcılar'da patlama: Çok sayıda yaralı var!
- Hedefte emeklilik yaşı var!