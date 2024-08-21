İsrail'den Fetih Hareketi'ne suikast: İHA ile hedef alındı
İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bir araca düzenlediği saldırıda Fetih Hareketi’ne bağlı Aksa Şehitleri Tugayı yetkilisi Halil El-Makdah'ın öldüğü bildirildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusunun, Sayda'nın Villat bölgesinde gerçekleştirdiği saldırıda, Aksa Şehitleri Tugayı yetkilisi Makdah hayatını kaybetti. Makdah'ın, Fetih Hareketi'nin Lübnan sorumlusu Münir el-Fatih'in kardeşi olduğu belirtildi.
Münir el-Fatih, Makdah'ın ölümünü doğrulayarak, "Zafere ve şehadete giden yol budur. Bu cinayetler, bizi daha da güçlendirir" ifadelerini kullandı.
Hizbullah'a yakın El-Meyadin televizyonu ise Makdah'ın Aksa Şehitleri Tugayı'nda "tuğgeneral" rütbesinde bir komutan olduğu bilgisini paylaştı.
İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında sınır hattında 8 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalar yaşanıyor.
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