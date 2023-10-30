İsrail'den Filistin Kızılayı deposuna saldırı: AFAD ve Türk Kızılayı'ndan açıklama geldi

Yayınlanma: 30.10.2023 - 18:53

Güncelleme: 30.10.2023 - 19:16

İsrail ordusu, Gazze'de saldırılara devam ederken Sputnik Arap Servisi'nden elde edilen görüntülere göre, Filistin Kızılayı'nın deposu bombalandı. AFAD'ın sembolünün bulunduğu iddia edildn bina, saldırıda ağır hasar aldı.

Filistin Kızılayı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bölgenin hedef alınması nedeniyle Gazze kentindeki Filistin Kızılay'ı depolarında ciddi hasar meydana geldi. Tüm hizmetler devre dışı kaldı" ifadelerini kullandı.

TÜRK KIZILAYI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Türk Kızılayı'ndan saldırının ardından yapılan açıklamada, deponun Filistin Kızılayı'na ait olduğu ve kuruma ait bir bir deponun bulunmadığı ifade edildi

Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gazze'de Türk Kızılay olarak inşasına destek sağladığımız, Filistin Kızılayı'na ait insani yardım deposunun ağır bombardıman sonucu ciddi hasar aldığı, kullanılamaz halde geldiği bilgisi ve görüntüleri bugün tarafımıza ulaşmıştır.

Söz konusu depo, insani yardım faaliyetlerimizde birlikte çalıştığımız Filistin Kızılayı'na ait olup Gazze'de Türk Kızılay'a ait bir depomuz bulunmamaktadır.

Ağır koşullar altında insani ihtiyaçları karşılamak için cansiparane çalışan Filistin Kızılayı çalışan ve gönüllüleri başta olmak üzere, İnsani yardım çalışanları ve tesislerine yapılan her türlü saldırıyı şiddetle kınıyoruz.”

?? KAMUOYUNA DUYURU



Gazze'de Türk Kızılay olarak inşasına destek sağladığımız, Filistin Kızılayı'na ait insani yardım deposunun ağır bombardıman sonucu ciddi hasar aldığı, kullanılamaz halde geldiği bilgisi ve görüntüleri bugün tarafımıza ulaşmıştır.



Söz konusu depo, insani… — Türk Kızılay (@Kizilay) October 30, 2023

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında İsrail tarafından, AFAD’ın kullandığı binanın ağır hasar aldığı yönündeki iddialar üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Gazze'de kurumumuza ait faaliyet gösteren herhangi bir lojistik depo bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Bazı sosyal medya hesaplarında İsrail tarafından, AFAD’ın kullandığı binanın ağır hasar aldığı yönündeki iddialar üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.



Gazze'de kurumumuza ait faaliyet gösteren herhangi bir lojistik depo bulunmamaktadır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — AFAD (@AFADBaskanlik) October 30, 2023

TÜRK HASTANESİNİ DE VURMUŞTU

İsrail gün içinde Gazze Şeridi'ndeki Türkiye - Filistin Hastanesi'ni de vurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanının Şerit'teki kanser hastalarına hizmet veren tek "Türk Dostluk Hastanesi"nde hasara yol açtığını duyurmuştu.