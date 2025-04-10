İsrail'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: Çatışmasızlık mekanizması kurulacak

Yayınlanma: 10.04.2025 - 11:52

Güncelleme: 10.04.2025 - 13:08

İsrailli bir kaynak, İsrail ile Türkiye arasında Suriye'de olası bir çatışmanın önüne geçmek amacıyla teknik düzeyde görüşmeler yürütüldüğünü doğruladı.

Görüşmelerin hedefinde, iki ülke arasında bir çatışmasızlık mekanizması kurulması yer alıyor.

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan üst düzey bir kaynak, kurulması planlanan yapının, İsrail ile Rusya arasında Suriye sahasında uygulanmakta olan çatışmasızlık mekanizmasına benzeyeceğini belirtti.

Bu açıklama, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın katıldığı bir televizyon programında yaptığı değerlendirmelerin ardından geldi.

Bakan Fidan, Türkiye ile İsrail'in, "ihtiyaç duyulduğunda" Suriye'de olası çatışmaların önüne geçmek amacıyla temas kurduğunu söylemişti.

"TÜRKİYE İLE KARŞI KARŞIYA GELMEK İSTEMİYORUZ"

Öte yandan Ynet haber sitesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, çarşamba gecesi yapılan güvenlik kabinesi toplantısında konuyu gündeme getirdiğini aktardı.

Habere göre, Netanyahu, bakanlara hitaben yaptığı değerlendirmede, "İsrail Suriye’de Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemiyor. Ancak kendimizi savunmak için gerekirse harekete geçmekten çekinmeyiz" dedi.

ÇATIŞMASIZLIK MEKANİZMASI

İsrail'in daha önce Rusya ile kurduğu mekanizma sayesinde, iki ülke güçleri Suriye sahasında doğrudan çatışmadan kaçınmayı başarmıştı.

Benzer bir uygulamanın Türkiye ile devreye alınması, bölgede olası bir gerilimin önüne geçilmesi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye-İsrail "çatışmasızlık mekanizması" kurulacağını açıkladı.

Kaynaklar, Türkiye ve İsrail arasında "Suriye’de çatışmasızlık" için bir temas olup olmadığına dair sorular üzerine şunları söyledi:

"Suriye’de istenmeyen olayların yaşanmaması için bir çatışmasızlık mekanizması kurulması konusunda dün Azerbaycan’da ilk teknik görüşme yapılmıştır. Çatışmasızlık mekanizmasının kurulması için çalışmalara devam edilecektir."

HAKAN FİDAN NE DEMİŞTİ?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün gece katıldığı bir canlı yayın programında, "İsrail ile dolaylı ya da doğrudan görüşmeler olduğuna ilişkin iddialar" konusunda ise şöyle konuştu:

"Suriye'de birtakım operasyonlar yaparken gerek havadan gerek başka türlü o bölgede uçak uçuran İsrail ile belli bir noktada çatışmasızlık mekanizması tıpkı Amerikalılar ve Ruslarla yaptığımız gibi olması gerekiyor. Suriye'de, Ruslarla bu çok yoğun çalıştırılmıştır. Rusların daha etkin olduğu dönemde Amerikalılarla daha sonra İranlılarla çatışmasızlık mekanizmamız vardı. Şimdi bu mekanizmaya aslında bir noktada İsrail'in de eklenmesi gerekiyor. Bunu temin edici teknik düzeyde temasların olması normal."

"(İsrail ile) Muharip unsurların birbirlerini yanlış anlamasını önleyici teknik temasların olduğunu söyleyebilirim" diyen Fidan, bu teknik temasların ihtiyaç durumunda doğrudan yapıldığını dile getirdi.

Fidan, bir askeri operasyon yapılırken bölgedeki aktörlerin tümüyle "bir çatışmasızlık, koordinasyon mekanizması" içerisinde olmasının, atılması gereken adımlar arasında yer aldığını söyledi.

"Türkiye olarak, Suriye'de sadece İsrail ile değil herhangi bir ülkeyle çatışma niyetimiz yok" diyen Fidan, Suriye'nin bağımsız bir ülke olduğunu söyledi.

Fidan, "Bize saldırmayan hiçbir ülkeye açıktan saldırmayız. Başka bir ülkeyle ilgili konuya geldiğimiz zaman da orada istikrarsızlık çıkmaması önemli. Komşu bir ülkede, bize de zararı dokunacak bir istikrarsızlık alanı çıkıyorsa ortaya, buna seyirci kalamayız. Bununla ilgili başta diplomatik adımlar olmak üzere adımlarımızı atarız" diye konuştu.