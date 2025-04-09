MEE: 'Türkiye ile İsrail arasında doğrudan görüşmeler yapılıyor'

Yayınlanma: 09.04.2025 - 14:17

Güncelleme: 09.04.2025 - 14:17

İsrail, geçen hafta Suriye’deki bazı askerî hedeflere, özellikle Humus yakınlarındaki T4 hava üssüne peş peşe saldırılar düzenledi.

Bu saldırıların, Türkiye’nin söz konusu üsse yerleşme süreci öncesi, teknik bir değerlendirme yapmak üzere ekip göndermeyi planladığı bir zamanda gerçekleştiği iddia edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu iddiaları kesin bir dille reddetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Türkiye'nin, İsrail'le Suriye'de karşı karşıya gelmek istemediğini' belirtti.

Kaynaklara göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hükümet yetkililerine yaptığı bilgilendirmede, "Türkiye’nin üsse yerleşmesinden önce bu hedeflerin vurulması için kısa bir zaman bulunduğunu ve konuşlanma başladıktan sonra İsrail’in bu noktalara saldırmayacağını" söyledi.

"MESAJLAR KOORDİNELİ"

MEE'nin iddialarına göre Türkiye, T4 hava üssünde istihbarat toplama ve saldırı amaçlı insansız hava araçları ile yerli üretim Hisar hava savunma sistemleri konuşlandırmayı planlıyor.

Ayrıca, üs kullanıma hazır hale getiriline dek geçici olarak Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin konuşlandırılacağı da iddialar arasında.

MEE'de yer alan bir haberde, “Netanyahu, Türkiye ile yapılan görüşmelerde ilerleme sağlandığına inanıyor” ifadesine yer verildi.

Habere göre, Türk ve İsrailli yetkililerin aynı anda benzer açıklamalar yaparak Suriye konusunda çatışma istemediklerini vurgulamaları, bu mesajların koordineli olduğunu gösteriyor.

ABD’nin ise Suriye konusunda nihai hakem rolünde olduğu ve Washington yönetiminin İsrail ile Türkiye arasındaki gerilimin tırmanmasını istemediği belirtiliyor.