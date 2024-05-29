İsrail'den Gazze açıklaması: Saldırılar ne zaman bitecek?

İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının bu yılın sonuna kadar devam etmesini beklediğini söyledi.

AA
Yayınlanma: 29.05.2024 - 14:24
İsrail'den Gazze açıklaması: Saldırılar ne zaman bitecek?
Abone Ol google-news

İsrail'de bir radyo programına katılan Hanegbi, Gazze'ye yönelik saldırılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Hanegbi, 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze'ye yönelik saldırıların en az bu yılın sonuna kadar devam etmesini beklediğini dile getirdi.

Filistin-Mısır sınırı boyunca uzanan Philadelphia Koridoru'ndaki duruma dair Hanegbi, bu bölgenin şu anda yüzde 75'inin İsrail'in kontrolünde olduğunu aktardı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 236 gündür aralıksız devam ederken ordunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a yönelik saldırıları sürüyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 171 Filistinli öldürüldü, 81 bin 420 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.


israil haberleri gazze haberleri

İlgili Haberler

Dua Lipa'dan Gazze için 'kalıcı ateşkes' çağrısı

Dua Lipa'dan Gazze için 'kalıcı ateşkes' çağrısı
ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Biden yönetiminin Gazze politikası nedeniyle istifa etti

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Biden yönetiminin Gazze politikası nedeniyle istifa etti
Kolombiya'dan BM'ye çağrı: Gazze'ye barış gücü gönderilsin

Kolombiya'dan BM'ye çağrı: Gazze'ye barış gücü gönderilsin
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti: 'İçeride tutulmasını asla doğru bulmuyorum'

Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti: 'İçeride tutulmasını asla doğru bulmuyorum'
Arda Güler’in İspanyolca röportajına Roberto Carlos’tan şaşırtan cevap!

Arda Güler’in İspanyolca röportajına Roberto Carlos’tan şaşırtan cevap!
Son Dakika... Erdoğan, İmamoğlu'nu 'Roma seyahati' üzerinden hedef aldı: 'Kimse kusura bakmasın...'

Son Dakika... Erdoğan, İmamoğlu'nu 'Roma seyahati' üzerinden hedef aldı: 'Kimse kusura bakmasın...'
Erdoğan ‘Ey Amerika devleti bu kan senin eline de bulaşmıştır’

Erdoğan ‘Ey Amerika devleti bu kan senin eline de bulaşmıştır’
Sinan Ateş suikastinin kilit ismiydi… Devlet Bahçeli, Olcay Kılavuz'u görevden aldı!

Sinan Ateş suikastinin kilit ismiydi… Devlet Bahçeli, Olcay Kılavuz'u görevden aldı!
Dua Lipa’dan Gazze çağrısı: ‘Çocukların diri diri yakılmasına asla haklı bir sebep gösterilemez’

Dua Lipa’dan Gazze çağrısı: ‘Çocukların diri diri yakılmasına asla haklı bir sebep gösterilemez’
Cübbeli'den 'İsmailağa' hakkında 'büyü' iddiası: 'Medresedeki küçük kızlara...'

Cübbeli'den 'İsmailağa' hakkında 'büyü' iddiası: 'Medresedeki küçük kızlara...'
Rekabet Kurumu 4 beyaz et firmasına 1,2 milyar lira ceza verdi

Rekabet Kurumu 4 beyaz et firmasına 1,2 milyar lira ceza verdi