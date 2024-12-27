İsrail'den Gazze'de hastane çevresine saldırı! 5'i sağlık çalışanı 50 kişi hayatını kaybetti

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi çevresine düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 5’i sağlık çalışanı olmak üzere 50’ye yükseldiği bildirildi.

İsrail'den Gazze'de hastane çevresine saldırı! 5'i sağlık çalışanı 50 kişi hayatını kaybetti
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AA
Yayınlanma: 27.12.2024 - 00:28

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyinde yer alan Kemal Advan Hastanesi çevresindeki binaları hava saldırılarıyla bombaladığı belirtildi.

İsrail'in devam eden hava saldırıları sonucu 5'i sağlık personeli olmak üzere toplam 50 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, sağlık çalışanlarından Abdulmecid Ebu el-Ayş ve Mahir el-Acrami'nin hastane yakınına düzenlenen saldırıda öldüğü ve cenazelerinin hala sokaktan alınamadığı ifade edildi.

Açıklamada, uluslararası topluma Gazze'deki sivil halkı İsrail saldırılarına karşı koruma çağrısı yapıldı.

Daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Kemal Advan Hastanesi çevresini hedef alan bombalı saldırılarında 5 Filistinli sağlık personelinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 399 Filistinli öldü, 107 bin 940 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.


Etiketler: #israil #gazze #saldırı #Hastane

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