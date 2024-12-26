İsrailli bakan, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Yayınlanma: 26.12.2024 - 12:36

Güncelleme: 26.12.2024 - 12:36

AA'ya konuşan, Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Bakan Ben-Gvir'in göreve gelmesinden bu yana İsrail polisinin koruması altında 4'üncü kez Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini söyledi.

Söz konusu yetkili, Ben-Gvir'in baskın sırasında caminin avlusunda "provokatif bir şekilde tur attığını" belirtti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden Ben-Gvir'in düzenlediği baskına ilişkin yapılan açıklamada, Mescid-i Aksa'ya ilişkin bir "statüko değişikliğinin olmadığı" belirtildi.

Ben-Gvir, göreve gelişinden günler sonra 3 Ocak 2023'te Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemiş ve bu eylemi ile 5 yılın ardından Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli Bakan olmuştu.

Aşırı sağcı Ben-Gvir, siyasi sicilinde İsrail'de de yasaklanan Yahudi üstünlükçü terör örgütü Kah hareketinin bir üyesi olarak tanınıyor ve tartışmalı bir figür olarak kabul ediliyor. Bakan olduktan sonra da Filistinlilere karşı şahin söylem ve uygulamalarıyla tanınan Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'nın Yahudileştirilmesi ve burada İsrail'in egemenlik kurması gerektiği yönünde açıklamalar yapmıştı.

MESCİD-İ AKSA'YA İLİŞKİN STATÜKO

Ürdün, 1994'te İsrail ile imzaladığı Vadi Araba Anlaşması uyarınca Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor.

Yine 2013'te Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında imzalanan anlaşmaya göre, Kudüs ve oradaki kutsal mekanların savunulması ve vesayet hakkı da Ürdün'e verildi.

Anlaşmaya göre Mescid-i Aksa; Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-iAksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.