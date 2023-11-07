TBMM lokanta ve işletmelerinde İsrail'i boykot kararı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un talimatıyla, İsrail'in Gazze'de işlediği 'soykırım suçuna destek veren' şirketlerin ürünleri Meclis kampüsü ve tesislerindeki lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında satılmayacak.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un talimatıyla, Meclis yerleşkesindeki lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında İsrail'e destek veren şirketlerin ürünlerinin satılmaması kararlaştırıldı.
TBMM Başkanlı'ğından yapılan açıklamada, Meclis'in, Gazze'de 'masum insanları katleden İsrail'in savaş suçlarına açıkça desteğini ilan eden şirketlerin' ürün ve mallarının boykot edilmesine yönelik toplumsal duyarlılığa destek verilmesi kararı alındığı belirtildi.
Açıklamada, Meclis Başkanı Kurtulmuş'un talimatıyla, İsrail'in Gazze'de işlediği 'soykırım suçuna destek veren şirketlerin ürünlerinin' Meclis kampüsü ve tesislerindeki lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında satılmayacağı kaydedildi.
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