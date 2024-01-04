İsrail'den Hizbullah'a hava saldırısı

Yayınlanma: 04.01.2024 - 15:00

Güncelleme: 04.01.2024 - 15:00

İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinde yer alan Marun er-Ras bölgesindeki gözlem noktası ve askeri altyapısı savaş uçaklarıyla hedef alındı.

Aynı bölgede Hizbullah'a ait tanksavar füze grubunun tespit edildiği ve yine hava saldırısıyla imha edildiği aktarıldı.

Hizbullah, daha önce yaptığı açıklamada, sınırda yer alan İsrail'e ait 4 askeri noktaya saldırı düzenlendiklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 147 Hizbullah mensubu, 28 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.