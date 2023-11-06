İsrail'den Hizbullah'a uyarı: Hücuma geçmeye hazırız

Yayınlanma: 06.11.2023 - 08:55

Güncelleme: 06.11.2023 - 08:55

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail'in kuzeyindeki bir tümeni ziyaretinde bölgedeki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında Halevi, "Kuzey'de hücuma geçmeye hazırız, bunun olabileceğini anlıyoruz" değerlendirmesine yer verdi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana zaman zaman karşılıklı saldırılar yaşanıyor.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, cuma günü yaptığı konuşmada, "Lübnan cephesi olarak 8 Ekim'den bu yana savaşta olduklarını ve bununla yetinmeyeceklerini" söylemişti.