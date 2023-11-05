Obama'dan 'İsrail-Hamas' değerlendirmesi: Bu savaşta kimsenin eli temiz değil

Yayınlanma: 05.11.2023 - 18:17

Güncelleme: 05.11.2023 - 18:17

ABD'nin eski başkanlarından Barack Obama, Hamas'ın 7 Eylül'de başlattığı saldırı ve İsrail'in ağır bombadırmanıyla korkunç bir hal alan olaylara ilişkin konuştu.

Amerikan merkezli Pod Save America programında konuşan Obama, "Sorunu çözmek istiyorsanız, o zaman tüm gerçeği kabul etmelisiniz. O zaman kimsenin elinin temiz olmadığını, hepimizin bir dereceye kadar suç ortağı olduğumuzu kabul etmemiz gerekir" ifadelerini kullandı.

Hamas'ın gerçekleştirdiğii eylemlerin 'korkunç' olduğunu vurgulayan ABD'nin eski başkanı, ancak aynı zamanda 'işgal ve Filistinlilerin başına gelenlerin' de dayanılmaz olduğunu söyledi.

Obama, Cuma günü Chicago'daki Demokrasi Forumu'nda yaptığı konuşmada ise şunları söylemişti;

“Bu katliam karşısında tarafsız olmak imkansız. Umutlu olmak çok zor. Yas tutan ailelerin, enkaz altından çıkarılan cesetlerin görüntüleri hepimizi ahlaki bir hesaplaşmaya zorluyor. Bütün bunlar, İsrail için gerçek güvenliğe, var olma hakkının tanınmasına, işgalin sona ermesine ve Filistin halkı için yaşanabilir bir devletin ve kendi kaderini tayin hakkının yaratılmasına dayanan, hem İsrailliler, hem de Filistinliler için kalıcı bir barışın sağlanması konusunda onlarca yıldır süren başarısızlık nedeniyle gerçekleşiyor.”

Obama iki hafta önce de, İsrail'in Gazze'ye yiyecek ve su tedarikinin kesilmesi gibi bazı eylemlerinin, 'Filistinlilerin nesiller boyu sürecek davranışlarını sertleştirebileceği' ve uluslararası kamuoyunun desteğini zayıflatabileceği uyarısında bulunmuştu.