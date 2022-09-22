İsrail'den İngiltere açıklaması: Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımaya olumlu bakıyor
İsrail Başbakanı Yair Lapid, İngiltere Başbakanı Liz Truss’ın, ülkesinin Tel Aviv’deki Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımaya “olumlu baktığını” belirtti.
İsrail Başbakanı Yair Lapid, İngiltere Başbakanı Liz Truss ile bir araya geldi.
Yair Lapid, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İngiltere Büyükelçiliğini İsrail'in başkenti Kudüs'e taşımaya olumlu baktığını açıklayan değerli arkadaşım İngiltere Başbakanı Liz Truss'a teşekkür ediyorum. İki ülke arasındaki ortaklığı güçlendirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
İngiltere'nin İsrail nezdindeki büyükelçiliği Tel Aviv'de, Filistinlilerle ilişkilerden sorumlu başkonsolosluğu ise Doğu Kudüs'te bulunuyor.
Dünya ülkelerinin büyük çoğunluğu, İsrail'in 1967'de Doğu Kudüs’ü işgalinin meşruiyetini tanımadıkları için büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımaktan kaçınıyor.
Ancak ABD, 2018'de Donald Trump’ın başkanlığı döneminde, büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımıştı. ABD’yi, Honduras, Guatemala ve Kosova izlemişti.
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