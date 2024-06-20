İsrail'den İran'a saldırı çağrısı: Çok geç olmadan hemen durdurmalıyız

Yayınlanma: 20.06.2024 - 12:42

Güncelleme: 20.06.2024 - 12:42

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran’ın füzelerinin Avrupa ülkelerini ve tüm özgür dünyayı tehdit ettiğini" savundu.

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Nasrallah’ın dünkü konuşmasına atıfla GKRY’yi “saldırmakla tehdit ettiğini” belirten Katz, “Çok geç olmadan İran'ı hemen durdurmalıyız” ifadelerine yer verdi.

Katz ayrıca, paylaşımında ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un yanı sıra Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne'un X sosyal medya hesaplarını da etiketledi.

Nasrallah, İsrail'in Lübnan'a olası bir topyekûn saldırıda GKRY’nin havalimanı ve askeri üslerini kullanacağı yönünde istihbarat elde ettiklerini, böylesi bir durumda GKRY'yi savaşın bir parçası kabul edip bu şekilde tutum sergileyecekleri uyarısında bulunmuştu.