Nasrallah Rum kesimine tehditler savurdu... İsrail ve Lübnan savaşa mı giriyor?

Yayınlanma: 20.06.2024 - 12:18

Güncelleme: 20.06.2024 - 12:18

Gazze savaşına paralel olarak, sekiz aydan uzun bir süredir İsrail ile çatışan Lübnan merkezli Hizbullah örgütü, Salı günü İsrail topraklarının derinliklerindeki önemli askeri tesislere ait olduğunu iddia ettiği insansız hava aracı (İHA) görüntülerini yayınladı.

”İSRAİL’DE GÜVENLİ YER KALMAYACAK”

Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah, çarşamba günü televizyonda yaptığı konuşmada, daha geniş çaplı bir savaş durumunda İsrail'de "güvenli hiçbir yer kalmayacağını" söyledi.

Nasrallah ayrıca, ”İsrail, Akdeniz'de kendisini bekleyen şeyin çok büyük olduğunu biliyor. Bu büyüklükte bir savaş karşısında bizi karada, havada ve denizde beklemesi gerektiğini biliyor” diyerek İsrail'e sert mesajlar gönderdi.

İSRAİL LÜBNAN’A SALDIRI PLANLARINI ONAYLADI

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, salı günü Hizbullah'la topyekûn bir savaş kararının yakında alınacağı uyarısında bulunmuş ve İsrail ordusu da "Lübnan'a yönelik saldırı için operasyonel planların onaylandığını" açıklamıştı.

”GRKY İLE DE BAŞ EDEBİLİRİZ”

Nasrallah, Lübnan'a en yakın AB ülkesi olan, İsrail ile samimi ilişkilere sahip Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni (GKRY) de tehdit ederek, İsrail'in havaalanlarını ve üslerini askeri tatbikatlar için kullanmasına izin vermekle suçladı.

Nasrallah, ”İsrail'in Lübnan'ı hedef alırken GKRY havaalanlarını ve üslerini kullanması GKRY hükümetini de savaşta taraf yapar. Hizbullah’ın, savaşın bir parçası olurlarsa, GKRY ile de baş edebileceği konusunda uyarırız" dedi.

GKRY TARAF TUTMAYI REDDEDI·YOR

GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides, ülkesinin herhangi bir çatışmada taraf tuttuğu yönündeki iddiaları şu sözlerle yalanladı:

"Kıbrıs sorunun bir parçası değil, çözümün bir parçasıdır. Bu rol, sadece Arap dünyası tarafından değil, uluslararası toplum tarafından da kabul edilen insani yardım koridoru aracılığıyla açıkça görülmektedir" dedi ve Kıbrıs'tan Gazze'ye yapılan yardım sevkiyatlarına atıfta bulundu.

GKRY’nin İsrail ordusuna herhangi bir toprak ya da üs imkanı sunduğu bilinmiyor, ancak geçmişte iki ülkenin orduları Kıbrıs'ta pek çok ortak tatbikat yaptı.