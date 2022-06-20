İsrail'den İran'a uyarı: Güçlü tepkiler hazırladık
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ülke dışındaki İsraillilere yönelik saldırı ihtimaline karşı "güçlü tepkiler" hazırladıklarını söyledi.
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail Meclisi'nin Dışişleri ve Güvenlik Komitesi toplantısında yaptığı konuşmada, "İran'la mücadelede son aylarda dünyadan destek almayı başardıklarını" söyledi.
Benny Gantz, “(İran’a karşı) Siyasi ve ekonomik baskının yanı sıra gerektiğinde askeri baskı da uygulamalıyız” dedi.
Gantz, ülke dışındaki İsraillilere yönelik saldırı ihtimaline karşı "güçlü tepkiler" hazırladıklarını söyledi.
Gantz ayrıca, "Yurt dışındaki İsraillilere zarar verilmesine karşı güçlü tepkiler hazırladık" ifadesini kullandı.
İRAN SALDIRILARDAN İSRAİL'İ SORUMLU TUTUYOR
İran Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde Suriye'de görev aldığı belirtilen Albay Seyyad Hodayi, 22 Mayıs'ta Tahran'daki evinin önünde motosikletli iki kişinin açtığı ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.
Saldırıyı üstlenen olmazken İranlı yetkililer, İsrail'i suçlamış ve saldırının intikamının alınacağı yönünde açıklamalar yapmıştı.
İsrail hükümeti geçen günlerde İran'ın İsrail vatandaşlarına yönelik terör saldırısı tehdidi gerekçesiyle Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı yapmıştı.
Video Haberler
- Kocaeli’de ilaç fabrikasında yangın
- Kırmızı ışıkta cinayet! Sırtından vurdular
- 15. kattan düşen oyuncu yaşamını yitirdi
- Çaldıkları minibüsün içinde yakalandılar
- Fırat Nehri'nde boğularak ölüm
- Vanayı kapatıp, camideki 26 musluğu çaldı
- Sokaktan geçen kadına tokat attı, darbedildi!
- Sağanak sele neden oldu
- Hastane inşaatında iş cinayeti
- 2 grup arasında silahlı kavga: Hastaneye de isabet etti
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte asgari ücret için konuşulan rakamlar
- 'Hanımefendi'nin çantasını polis taşıyor
- YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı
- 'Hadi oradan sahtekar!'
- 'Erdoğan 15 Temmuz'da açıklayacak'
- Sulama Birliği Başkanı tutuklandı
- Soylu’nun 'omuz başındaki terörist'
- Bir dönemin sonu: GittiGidiyor kapanıyor
- MHP'li başkandan AKP'li belediyeye tepki
- Üst düzey isimler dosyadan düşürüldü!