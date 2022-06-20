İsrail'den İran'a uyarı: Güçlü tepkiler hazırladık

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ülke dışındaki İsraillilere yönelik saldırı ihtimaline karşı "güçlü tepkiler" hazırladıklarını söyledi.

AA
20 Haziran 2022 Pazartesi, 14:57
İsrail'den İran'a uyarı: Güçlü tepkiler hazırladık
Abone Ol google-news

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail Meclisi'nin Dışişleri ve Güvenlik Komitesi toplantısında yaptığı konuşmada, "İran'la mücadelede son aylarda dünyadan destek almayı başardıklarını" söyledi.

Benny Gantz, “(İran’a karşı) Siyasi ve ekonomik baskının yanı sıra gerektiğinde askeri baskı da uygulamalıyız” dedi.

Gantz, ülke dışındaki İsraillilere yönelik saldırı ihtimaline karşı "güçlü tepkiler" hazırladıklarını söyledi.

Gantz ayrıca, "Yurt dışındaki İsraillilere zarar verilmesine karşı güçlü tepkiler hazırladık" ifadesini kullandı.

İRAN SALDIRILARDAN İSRAİL'İ SORUMLU TUTUYOR

İran Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde Suriye'de görev aldığı belirtilen Albay Seyyad Hodayi, 22 Mayıs'ta Tahran'daki evinin önünde motosikletli iki kişinin açtığı ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı üstlenen olmazken İranlı yetkililer, İsrail'i suçlamış ve saldırının intikamının alınacağı yönünde açıklamalar yapmıştı.

İsrail hükümeti geçen günlerde İran'ın İsrail vatandaşlarına yönelik terör saldırısı tehdidi gerekçesiyle Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı yapmıştı.


israil
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler