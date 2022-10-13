İsrail'den Lübnan açıklaması: Anlaşma, Hizbullah ile bir askeri çatışmayı önlüyor

13 Ekim 2022 Perşembe, 09:13

İsrail Başbakanı Yair Lapid ile Savunma Bakanı Benny Gantz, Lübnan ile ABD arabuluculuğunda vardıkları deniz sınırının çizilmesine ilişkin anlaşma hakkında ortak basın toplantısı düzenledi

Lübnan ile süren karmaşık müzakerelerin ardından bu anlaşmanın sağlandığını aktaran Lapid, ABD Başkanı Joe Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sürece katkısından dolayı teşekkür etti.

Lapid, güvenlik kabinesinin ve ardından da hükümetin anlaşmayı büyük çoğunlukla onayladığını vurgulayarak, "Bu anlaşma İsrail, ekonomisi ve güvenliği için büyük bir başarı" dedi.

Ordunun ve güvenlik otoritelerinin mevcut anlaşmanın İsrail'in deniz güvenliğini sağladığını hükümet üyelerine aktardığını paylaşan Lapid, "Bu anlaşma Hizbullah ile bir askeri çatışmayı önlüyor. İsrail Hizbullah'tan korkmuyor. İsrail ordusu, herhangi bir terör örgütünden daha güçlü, savaşa girsek onlara ağır bir darbe indiririz. Buna rağmen, savaşı önlemenin yolu varsa, bu sağduyulu bir hükümetin görevi" diye konuştu.

Lapid, Kariş doğal gaz sahasının İsrail'in egemenlik alanında bulunduğunu, "anlaşma olsun ya da olmasın" burayı çalıştırmak için tehditlere boyun eğmeyeceklerini, vakit kaybetmeyeceklerini ve bunu Lübnan makamlarına ilettiklerini dile getirdi.

Lübnan ile uzlaşılan anlaşmanın İsrail'e enerji güvenliği sağlayacağını değerlendiren Lapid, ülkesinin Lübnan'ın çalıştıracağı Kana doğal gaz sahasının gelirinden yüzde 17 pay alacağını aktardı.

Lapid, ABD'nin arabuluculuğundaki anlaşma sonucunda bu sahadan elde edilen gelirlerin Hizbullah'a gitmemesinin sağlanacağı konusunda teminat aldıklarını vurguladı.