İsrail'den Lübnan açıklaması: Deniz sınırları konusunda anlaşmaya vardık

11 Ekim 2022 Salı, 13:13

İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ve Lübnan'ın deniz sınırlarının çizilmesine ilişkin ihtilafı sonlandıran "tarihi bir anlaşmaya" vardığı belirtildi.

Açıklamada, Yair Lapid'in "Bu tarihi anlaşma, İsrail'in güvenliğini sağlamlaştıracak, ekonomiye milyarlarca dolar getirecek ve kuzey sınırımızın istikrarını artıracak" ifadelerine yer verildi.

Anlaşma taslağının, İsrail'in belirlediği "tüm güvenlik ve ekonomik prensipleri karşıladığı" aktarıldı.

Başbakan Lapid'in yarın daraltılmış güvenlik kabinesini toplayacağı, bunu anlaşmayı onaylamak için hükümetin yapacağı özel oturumun izleyeceği paylaşıldı. Hükümetin anlaşmayı onaylamak için toplanacağı tarihe ilişkin ise kesin bilgi verilmedi.

YOĞUN GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İsrail Başbakanı Yair Lapid'in geçen hafta, anlaşmanın İsrail açısından kabul edilebilir noktalarını güvenlik kabinesine açıkladığını ve Lübnan'ın değişiklik taleplerini reddettiği belirtildi.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, Enerji Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey isimlerin hafta sonu boyunca ABD'li diplomat ve müzakerelerde ara bulucu rolündeki Amos Hochstein ile yoğun görüşmeler gerçekleştirdiği aktarıldı.

Anlaşmanın son olarak meclise sunulacağı paylaşıldı. Ancak bunun onay için sunulacağına ilişkin kesin bir ifade yer almadı.