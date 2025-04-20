İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 2 kişi öldü

Yayınlanma: 20.04.2025 - 16:22

Güncelleme: 20.04.2025 - 16:22

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun insansız hava aracıyla (İHA) Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine bağlı Kevseriye es-Seyyad beldesinde bir aracı vurduğu belirtildi.

Saldırıda 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Hula beldesinde de bir konteyner evi bombaladığı aktarıldı.

Konteyner evin vurulduğu hava saldırısında 1 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Öte yandan Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve İHA'ların, ülkenin güneyindeki bölgelerde yoğun uçuşlar yaptığını duyurdu.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.