MEE'den İsrail ve Türkiye arasında 'gayri resmi mutabakat' iddiası

Yayınlanma: 17.04.2025 - 12:07

Güncelleme: 17.04.2025 - 12:07

Londra merkezli Middle Eeast Eye (MEE) haber ve analiz portalında yayımlanan bir habere göre, Trump yönetimi, Suriye'de olası kazaların önüne geçmek amacıyla, Türkiye ve İsrail'in bir çatışma önleme mekanizması kurması için girişimlerde bulundu.

Bu bilgi, Middle East Eye’a konuşan bir ABD yetkilisi ve yerel bir kaynak tarafından doğrulandı.

İşte, MEE'de yer alan haberden öne çıkanlar...

"TÜRKİYE VE İSRAİL GEREKLİ MEKANİZMALARA SAHİP"

MEE'ye konuşan yerel bir kaynak, Türk ve İsrail savaş uçaklarının Suriye semalarında tehlikeli derecede yakın mesafelerde operasyon yapmasının Washington'da ciddi kaygılara yol açtığını ifade etti.

Buna karşın bir Türk yetkili, ABD’nin bu süreçteki etkisini küçümseyerek, Türkiye ve İsrail’in halihazırda çatışma önleme mekanizmalarına sahip olduğunu savundu.

Yetkili, “Türkiye, Suriye’de yıllardır Rusya, İran ve ABD ile benzer kanalları işletiyor; İsrail ile de bir mekanizma eklemek büyük bir mesele değil” dedi.

Konuya yakın bir başka kaynak ise, geçen yıl Türkiye’nin Lübnan’daki vatandaşlarını tahliyesi sırasında iki ülke arasında irtibat kurulduğunu hatırlattı.

Aynı kaynak, geçmişte ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) çatışma önleme için kanal olarak kullanıldığını da sözlerine ekledi.

MEE'ye göre, yeni mekanizmanın iki tarafa 24 saat boyunca anlık koordinasyon imkânı sunacağı bildirildi.

Görüşmelerin devam edeceği, hatta tarafların sözlü ve gayriresmî mutabakatla ilerleyebileceği belirtiliyor.

İsrail tarafı ise, Aralık ayından bu yana Ankara'nın bu mekanizmaya mesafeli yaklaştığını öne sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de Beşar Esad yönetiminin Aralık ayında devrilmesinin ardından Türkiye ve İsrail arasında tansiyon hızla yükseldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer üst düzey yetkililer, Türkiye’nin kuzey Suriye dışındaki kalıcı askerî varlığından duydukları rahatsızlığı defalarca dile getirdi.

İsrail, bu ay başında Suriye’de Hama ve Tiyas (T4) hava üslerini hedef alan bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdi.

Türkiye’nin T4 üssüne asker konuşlandırmayı planladığı öne sürülse de Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bu iddiaları reddetti.

MEE'nin iddiasına göre "Ankara, bu saldırılar sırasında üsse teknik bir ekip göndererek ön değerlendirme yapmayı planlıyordu."

Saldırıların ardından MSB kaynakları, Türkiye ile İsrail’in Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de teknik düzeyde çatışma önleme görüşmeleri gerçekleştirdiğini doğruladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, 3 Nisan’da Washington’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la yaptığı görüşmede, İsrail ile gerilimin azaltılmasının ve diyaloğun artırılmasının önemini vurguladığı bildirilmişti.