İsrail'den Lübnan'a 'Hizbullah' uyarısı: Saldırı olursa, bedelini ödeyeceksiniz
İsrail Savunma Bakanı Gantz, Hizbullah'ın, Kariş doğal gaz sahasına saldırı yapması halinde "bedelini Lübnan'ın ödeyeceğini" söyledi.
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Reichman Üniversitesi'nin düzenlediği "21. Terörle Mücadele Dünya Zirvesi"nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Benny Gantz, İsrail ile Lübnan arasında anlaşmazlığa neden olan Kariş doğal gaz sahasına yönelik uyarılarda bulundu.
Gantz, Hizbullah'ın Kariş sahasına gerçekleştireceği herhangi bir saldırıda "bedelini Lübnan'ın ödeyeceğini" söyledi.
Gantz, "Eğer (Hizbullah lideri) Nasrallah, Kariş sahasına zarar vermek istiyorsa bunu gerçekleştirebilir; ancak bedelini Lübnan ödeyecektir" dedi.
'ANLAŞMAYA HAZIRIZ'
Benny Gantz, İsrail ile Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığına da değindi.
Gantz, Lübnan'la, ABD'nin arabuluculuğunda deniz sınırlarını belirlemek için anlaşmanın "tamamlanmaya yakın" olduğunu savundu.
Gantz, İsrail'in, Lübnan ile bir anlaşma imzalamaya "hazır" olduğunu, ancak anlaşmada Kariş sahasının egemenliği dışında kalması durumunda "hakkını askeri olarak savunacağını" söyledi.
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