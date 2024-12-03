İsrail'den Lübnan'a uyarı: Ateşkesin çökmesi halinde ayrım yapmayacağız

Yayınlanma: 03.12.2024 - 15:09

Güncelleme: 03.12.2024 - 15:09

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşmasına ilişkin açıklamada bulundu.

"Ateşkes anlaşmasını uygulamak için çalışacaklarını" savunan Katz, Lübnan’ın da ordusuna “Hizbullah’ı Litani nehrinin ötesinde tutması ve buralardaki altyapısını ortadan kaldırması için yetki vermesi gerektiğini” öne sürdü.

Katz, şimdiye kadar Lübnan devletini Hizbullah'tan ayırdıklarını iddia ederek, “Hizbullah ile ateşkesin çökmesi halinde, ordunun artık Lübnan ile Hizbullah arasında ayrım yapmayacağını” savundu.