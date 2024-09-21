İsrail'den Lübnan'a yeni saldırı dalgası

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'da Hizbullah'a ait hedefleri vurduğunu duyururken İsrail Ordu Radyosu, Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine 25 roket atıldığını açıkladı.

İsrail'den Lübnan'a yeni saldırı dalgası
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DHA/Cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.09.2024 - 15:17

İsrail ordusu Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini vurduğunu ve gruba yönelik saldırıların devam edeceğini duyurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, son saldırıda toplam 31 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Öte yandan İsrail ordu radyosu, bugün Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine 25 roket atıldığını açıkladı. İsrail polisinden yapılan açıklamada, roket saldırılarının bölgede hasar ve yangına yol açtığı, yaralanan olmadığı öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

Bu hafta Hizbullah'a yönelik ilk büyük saldırı, Salı günü öğleden sonra Hizbullah üyelerine ait çağrı cihazlarının eş zamanlı olarak patlatılmasıyla gerçekleşti. 

Olaydan neredeyse tam 24 saat sonra Beyrut'ta ve ülkenin güneyinde Hizbullah'a ait telsizlerin patlatılmasıyla Lübnan ikinci bir patlama dalgasıyla sarsıldı ve bu saldırıda da en az 37 kişi hayatını kaybetti.

İsrail Hava Kuvvetleri, 20 Eylül'de (dün) Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Dahiye Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri hava saldırısında, "Hizbullah askeri kanadının iki numaralı ismi" olan "Tahsin" kod adlı İbrahim Akil’i hedef aldı. Örgüt, Akil'in ölümünü doğruladı.


Etiketler: #israil #israil ordusu #Lübnan

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