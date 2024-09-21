Lübnan patlamalarında bilanço açıklandı

Yayınlanma: 21.09.2024 - 10:42

Güncelleme: 21.09.2024 - 10:56

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lübnan genelinde, Hizbullah mensuplarına ait çağrı cihazlarının eş zamanlı olarak patlatıldığı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 14’e yükseldiği belirtildi. Ülkede 18 Eylül'de gerçekleşen telsiz patlamaları sonucunda da 25 kişi öldü. Patlamalarda 3 bine yakın kişinin yaralandığı öngörülüyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanani saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, “Siyonist rejimin Beyrut’a yönelik acımasız ve vahşi hava saldırısı uluslararası hukuk ve düzenlemelerin ağır bir ihlali olmasının yanı sıra Lübnan’ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve ulusal güvenliğinin de ihlalidir” dedi.

KARŞILIKLI SALDIRILAR YOĞUNLAŞIYOR

Dün İsrail’de Lübnan sınırına ilişkin savaş planının onaylanmasının ardından savaş uçakları Lübnan’a doğru havalanmış, Hizbullah’a ait 30 füze platformu, altyapı hedefleri ile İsrail’e ani bir saldırı için hazırlanmış 150 füze rampasının, bazı binaların ve bir silah deposunun vurulduğu açıklanmıştı. Hizbullah ise bugün İsrail’in kuzeyine 150 roket ateşlemişti.

ÜÇ ÜST DÜZEY İSİM ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail’in Beyrut’ta Ocak ayında düzenlediği saldırıda Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri, Temmuz ayında düzenlediği saldırıda ise Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr hayatını kaybetmişti.

Son olarak, İsrail’in, 20 Eylül'de Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Dahiye Mahallesi'nde hedef aldığı İbrahim Akil’in "Hizbullah’ın askeri kanadının iki numaralı ismi" olduğu belirtiliyor.

'Tahsin' kod adıyla tanınan Akil, Hizbullah'ın en yüksek askeri organı olan Cihat Konseyi'nin üyesi olmasının yanı sıra Hizbullah'ın özel harekat sistemi ve elit birliği Rıdvan Gücü'nün de komutanıydı.