İsrail'in Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombalaması sonucu 40 kişi öldü

İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 40 Filistinli hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 27.05.2024 - 00:37
İsrail'in Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombalaması sonucu 40 kişi öldü
Abone Ol google-news

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Refah'ın kuzeybatısında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının bulunduğu bölgenin yakınında yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı.

Saldırıda en az 40 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da sağlık ekiplerinin aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıdaki Filistinlinin cenazesi ile yaralıyı hastanelere götürdüğü belirtildi.

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor" dedi.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtti.

"KAYIPLARI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail savaş uçaklarının Refah kentinin kuzeybatısında yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampı acımasızca bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı. Kayıpları arama çalışmaları sürüyor" ifadeleri kullanıldı.

UAD, 24 Mayıs'ta yeni tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 35 bin 984 Filistinli öldürüldü, 80 bin 643 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.


7 ekim haberleri açıklama haberleri Birleşmiş Milletler haberleri

İlgili Haberler

İspanya Dışişleri Bakanı Albares’ten ‘Filistin’ mesajı

İspanya Dışişleri Bakanı Albares’ten ‘Filistin’ mesajı
Filistin İçin Bin Genç'ten Zorlu Holding'e 'İsrail' protestosu

Filistin İçin Bin Genç'ten Zorlu Holding'e 'İsrail' protestosu
İsrail, İspanya'nın Doğu Kudüs'teki konsolosluğunun Filistinlilere hizmet vermesini yasaklıyor

İsrail, İspanya'nın Doğu Kudüs'teki konsolosluğunun Filistinlilere hizmet vermesini yasaklıyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'sokak hayvanları' açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'sokak hayvanları' açıklaması
99 puanlı tarihi ikincilik: Fenerbahçe’nin 6 gollü galibiyeti şampiyonluğa yetmedi! Fenerbahçe 6-0 İstanbulspor

99 puanlı tarihi ikincilik: Fenerbahçe’nin 6 gollü galibiyeti şampiyonluğa yetmedi! Fenerbahçe 6-0 İstanbulspor
14 yaşındaki çocuk terastan düşmüştü... İstanbul’da rezidanstaki feci ölümün görüntüleri ortaya çıktı

14 yaşındaki çocuk terastan düşmüştü... İstanbul’da rezidanstaki feci ölümün görüntüleri ortaya çıktı
Fenerbahçe’den flaş Galatasaray paylaşımı: ‘Hak edilmeyen bir şampiyonluk daha yazıldı’

Fenerbahçe’den flaş Galatasaray paylaşımı: ‘Hak edilmeyen bir şampiyonluk daha yazıldı’
Kiralarda yeni dönem başlıyor! İşte tüm merak edilenler

Kiralarda yeni dönem başlıyor! İşte tüm merak edilenler
Şampiyon Galatasaray! Tarihinde 24. kez…

Şampiyon Galatasaray! Tarihinde 24. kez…
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 kente 'kritik' uyarı: 'Bunlar depremlerini bekliyor'

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 kente 'kritik' uyarı: 'Bunlar depremlerini bekliyor'
Çimen lekesi nasıl çıkar?

Çimen lekesi nasıl çıkar?