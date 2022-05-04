İsrail'den Rusya'ya çağrı: Özür dileyin

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 17:38

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un "Hitler'in de Yahudi kökleri vardı. En büyük Yahudi karşıtları, Yahudilerdir" ifadeleri nedeniyle, sözlerini geri alması ve özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Isaac Herzog, "Aslında, (Lavrov'un açıklamalarını) birçok kez okudum. Rusya Dışişleri Bakanı'nın söylediklerini ilk başta anlayamadım" ifadelerini kullandı.

'ÖZÜR DİLEMELİ'

Herzog, Lavrov'un açıklamalarının kendisini "kızdırdığını ve iğrendirdiğini" söyleyerek, "Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Yahudi düşmanlığı kokan korkunç yalanları yaymak için tüm haftalar arasından Holokost'u anma haftasını seçti. Ondan geri adım atmasını ve özür dilemesini bekliyorum" şeklinde konuştu.

Herzog ayrıca, Lavrov'un ifadeleri nedeniyle ikili ilişkilerin zarar göreceğine inanmadığını, ancak ilişkilerin "gölgelenmesi ihtimalinin" bulunduğunu kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 1 Mayıs'ta bir İtalyan televizyonuna yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki Nazi varlığının inkar edilemeyeceğini, bazı Ukraynalı askerlerin vücutlarında Nazi sembollerinden dövmeleri olduğunu savunarak, "(Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy'nin Yahudi olduğunu söylüyorlar. Bana göre Hitler'in de Yahudi kökleri vardı. En büyük Yahudi karşıtları, Yahudilerdir" yorumunu yapmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lavrov'un sözleri "feci" olarak nitelendirilmiş ve Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Anatoly Viktorov "açıklama yapmak üzere" Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.