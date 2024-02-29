İsrail'den Şam'a hava saldırısı
İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'daki Seyyide Zeynep Mahallesi'ne saldırı düzenlediği ileri sürüldü.
Suriye rejimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait savaş uçaklarının Şam'daki Seyyide Zeynep Mahallesi'nde iki noktayı hedef aldığını iddia etti.
Saldırıya ilişkin, İsrail tarafından ve Suriye rejiminden şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.
Şam'daki Seyyide Zeynep Mahallesi'nde İran destekli grupların olduğu biliniyor.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emeklilere 'seyyanen zam' yapılacak mı?
- Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10'u iptal
- CHP'li Fırat programı terk etti!
- Fark yüzde 7'nin üzerinde!
- ‘Bunu ilk kez açıklıyorum’
- Tolga Savacı'nın vasiyeti ortaya çıktı
- 'Kuduz köpeklerin sonunu herkes bilir..!'
- 'O isim görevden affını istedi'
- Sistemi çözdüler, 187 milyon TL kazandılar!
- 'Seçim yapmayalım o zaman'