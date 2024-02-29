İsrail'den Şam'a hava saldırısı

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'daki Seyyide Zeynep Mahallesi'ne saldırı düzenlediği ileri sürüldü.

AA
Yayınlanma: 29.02.2024 - 08:41
İsrail'den Şam'a hava saldırısı
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Suriye rejimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait savaş uçaklarının Şam'daki Seyyide Zeynep Mahallesi'nde iki noktayı hedef aldığını iddia etti.

Saldırıya ilişkin, İsrail tarafından ve Suriye rejiminden şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Şam'daki Seyyide Zeynep Mahallesi'nde İran destekli grupların olduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.


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