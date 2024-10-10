İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
Suriye yönetiminin haber ajansı SANA, İsrail'in Suriye'nin orta kesimindeki Humus iline saldırı düzenlediğini öne sürdü.
Suriye yönetiminin haber ajansı SANA'nın haberinde, İsrail’in, Humus ilinin güneyindeki Hasye ilçesinde araba fabrikasına saldırı düzenlediği iddia edildi.
Haberde, saldırıda maddi hasar meydana geldiği belirtildi.
Öte yandan konuya ilişkin İsrail tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
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