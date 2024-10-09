TKP'den 3 büyük şehirde İsrail karşıtı yürüyüş: 'Bombalarınız direnişi yenemeyecek'

Yayınlanma: 09.10.2024 - 22:02

Güncelleme: 09.10.2024 - 22:02

Türkiye Komünist Partisi (TKP), bugün Ankara, İzmir ve İstanbul'da İsrail'e karşı yürüyüş düzenledi. Ankara'da, saat 20.00'de Nazım Hikmet Kültür Merkezi önünde toplanan kalabalık, İsrail'in saldırgan politikalarına karşın "Filistin ve Lübnan halkı yalnız değildir" çağrısıyla yürüyüşe başladı. Kalabalığın taşıdığı Türkiye, Lübnan ve Filistin bayrakları dikkat çekti.

SLOGANLAR ATILDI

Yürüyüş sırasında sık sık "Emekçiler, gençler, yurtseverler saflara", "Katil ABD, işbirlikçi AKP", "İsrail mutlaka durdurulacak", "Kahrolsun ABD emperyalizmi" ve "Boyun eğme memlekete sahip çık" sloganları atıldı.

"İşgalcilere ve ikiyüzlü destekçilerine karşı yürüyoruz: İsrail mutlaka durdurulacak" yazılı ana pankartın arkasında kortej oluşturan kalabalığın elinde Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu'nun ortak belirlediği sloganların yer aldığı dövizler de dikkat çekti. Bu dövizler arasında "İşgalciler her zaman kaybeder", "Filistin halkı yalnız değildir" ve "Kahrolsun siyonizm, kahrolsun emperyalizm" yer aldı.

'BU AYIPTAN KURTULAMAZSINIZ'

Çankaya Belediyesi'nin önünde yürüyüşü sonlandıran kalabalık, basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasını okuyan TKP Ankara İl Başkanı Ali Ufuk Arikan, İsrail'le olan ticari ilişkilerin kesilmemesini eleştirerek "Azerbaycan’dan Türkiye üzerinden İsrail’e petrol sevkiyatı durdurulsun. Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattından İsrail’e giden petrolün miktarını düşük göstererek bu ayıptan kurtulamazsınız. İsrail’e başka ülkelerden, örneğin ABD’den giden petrol bizi ilgilendirmiyor. ABD emperyalizmi zaten İsrail’in arkasında, para, silah, petrol ne ihtiyaç varsa yolluyor. AKP iktidarı ise Filistincilik oynamaya devam ediyor. AKP savaş baltalarını çıkaracağına önce petrol sevkiyatını kessin" dedi.

'ASKERİ İLİŞKİLER DE KESİLMELİ'

İsrail ile askeri işbirliğinin sürdürülmesine de değinen Arikan, "İsrail hava kuvvetleriyle, İsrail istihbaratıyla yıllar boyunca sürdürülen ilişkilerin sonuçları şimdi görülüyor. Bu ilişkiler bitmemiştir. Daha yeni Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) elindeki F-16’lar için gerekli olan malzemelerin İsrail’den alınacağı ortaya çıktı. Her ne amaçla olursa olsun, İsrail’le bütün askeri ilişkiler kesilmelidir" ifadelerini kullandı.

'İNSANLIK HESAP SORACAK KADAR GÜÇLÜDÜR'

Siyasi iktidarın belirtilen adımları atmamasının işbirliğine devam anlamına geldiğinin altını çizen Arikan, "İsrail ve ABD’nin; İran, Irak, Suriye, Lübnan gibi bölge ülkelerine dönük saldırılarında farklı amaçlar için kullanılan İncirlik, Kürecik ve diğer ABD-NATO üsleri derhal kapatılmalıdır. Bu üsler, Filistin halkına ölüm yağdıran savaş makinasının önemli bir unsurudur. Bombalarınız, yalanlarınız, arkanızda duran çok uluslu şirketler tarafından doldurulan kasanız bölge halklarının direnişini asla yenemeyecektir. İnsanlık; Filistin’de öldürdüğünüz her çocuğun, her yoksul insanın hesabını sizden soracak kadar güçlüdür" diye konuştu.