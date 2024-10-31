İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı

İsrail, Suriye’nin batısındaki El-Kuseyr kasabasında yerleşim alanı ve sanayi bölgesine hava saldırısı düzenledi.

İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı
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İHA
Yayınlanma: 31.10.2024 - 15:55

İsrail, Suriye’nin batısındaki hums ilene bağlı Lübnan sınırına yakın El-Kuseyr kasabasını vurdu.

Suriye resmi haber ajansı tarafından yapılan açıklamada, hava saldırısında binaların hedef alındığı, yerleşim bölgesi ve sanayi bölgesinde maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Saldırı nedeniyle yaralılar olduğu kaydedildi.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011’den bu yana Suriye topraklarındaki İran destekli güçlere ve Suriye ordusuna ait mevzilere hava saldırısı düzenliyor.


Etiketler: #israil #suriye

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