İsrail'e 'misilleme' saldırısı mesajı: Tarih verildi!

Yayınlanma: 31.10.2024 - 09:46

Güncelleme: 31.10.2024 - 09:46

CNN'in ismini vermek istemeyen üst düzey bir kaynağa dayandırdığı haberine göre İran, İsrail'in topraklarına yönelik son saldırısına muhtemelen 5 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerinden önce “kesin ve acı verici” bir yanıt verecek.

İran'daki müzakereler hakkında bilgi sahibi olan kaynak, CNN'e yaptığı açıklamada, “İran İslam Cumhuriyeti'nin, Siyonist rejimin saldırganlığına yanıtı kesin ve acı verici olacaktır” ifadelerini kullandı.

Kaynak saldırı için kesin bir tarih vermese de, “Muhtemelen ABD başkanlık seçimlerinin yapılacağı günden önce gerçekleşecek” dedi.

Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre, İran'ın İsrail'in misillemesine karşılık vermemesi gerektiğini, ancak karşılık vermesi halinde ABD'nin İsrail'i destekleyeceğini söyledi.

Jean-Pierre, “İran, İsrail'in misillemesine karşılık vermemeli. Vermemeliler... Verirlerse İsrail'in kendini savunmasını destekleriz ama vermemeliler” diye konuştu.