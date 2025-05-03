İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: Şam'da şiddetli patlama meydana geldi
İsrail savaş uçakları Suriye'ye yoğun hava saldırıları düzenledi. Başkent Şam’da şiddetli patlama meydana geldi.
Şam'ın Haresta ile Tel Mınin bölgelerini hedef alan İsrail uçakları, Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra'daki hedeflere saldırdı.
Bu kentlere düzenlenen en az 12 saldırıda can kaybına ilişkin resmi makamlardan henüz bilgi paylaşılmadı.
Suriye Haber Ajansı SANA'ya göre, Şam kırsalındaki Harasta kentinin dış kesimlerine düzenlenen hava saldırılarında bir sivil hayatını kaybetti. Ayrıca 4 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
NE OLMUŞTU?
İsrail uçakları dün de Şam'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarına saldırı düzenlemişti.
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