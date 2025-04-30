Şam'da gerilim tırmanıyor: Ses kaydı çatışma başlattı, İsrail devreye girdi

Yayınlanma: 30.04.2025 - 13:37

Güncelleme: 30.04.2025 - 13:39

Olaylar, bir Dürzi erkeğe ait olduğu iddia edilen ve İslam peygamberi Muhammed'e hakaret içeren bir ses kaydının dolaşıma girmesiyle başladı.

Kaydın yayılması üzerine, Şam’ın güneydoğusundaki Ceremana kasabasına komşu Maliha ve çevresindeki Sünni bölgelerden silahlı gruplar kasabaya doğru harekete geçti.

Görgü tanıkları ve güvenlik kaynaklarına göre çıkan silahlı çatışmada 13 kişi hayatını kaybetti, ölenler arasında yeni kurulan Genel Güvenlik Servisi’ne bağlı iki görevli de bulunuyor.

Bu yeni güvenlik yapılanması, büyük ölçüde eski muhalif savaşçılardan oluşuyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Suriye İçişleri Bakanlığı sözcüsü Mustafa el-Abdo yaptığı açıklamada, kasabanın silahlı gruplarca saldırıya uğramadığını iddia etti.

Abdo'ya göre, öfkeli kalabalıklar ses kaydına tepki olarak protesto gösterisi düzenledi, ancak bu protesto Dürzi gruplar tarafından açılan ateşle karşılık buldu.

Bakanlık, olayın arka planını aydınlatmak için soruşturma başlatıldığını ve halkı şiddete başvurmadan sakinliğini korumaya çağırdı.

DÜRZİ LİDERLERDEN SAĞDUYU ÇAĞRISI

Olayların büyümemesi için Dürzi ileri gelenleri ile yerel güvenlik güçleri arasında temas kuruldu.

Dürzi dini lider Şeyh Yusuf Cerbu, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

“Peygambere hakaret eden birkaç kişinin sözleri ne bizi ne de toplumun genelini temsil eder. Bu tür bölücü söylemleri reddediyoruz. Mezhep savaşlarına sürüklenmemeliyiz.”

Suriye resmi haber ajansı SANA, olaylara karışanların adalet önüne çıkarılması ve mezhep geriliminin düşürülmesi konusunda hükümet ile Dürzi temsilciler arasında mutabakata varıldığını duyurdu.

GÜVENLİK BOŞLUĞU

Suriye’de 14 yıla yaklaşan iç savaş, ülkeyi çeşitli kontrol bölgelerine ayırmış durumda. Dürzi toplumu, İslam kökenli özgün bir inanca sahip olan Arap azınlık gruplarından biri olarak, genellikle kendi bölgelerinde silahlı özsavunma grupları oluşturmuş durumda.

Şam yönetimi, tüm silahların devlet kontrolüne geçmesini talep ederken, Dürzi savaşçılar bu çağrıyı reddediyor.

Gerekçe olarak ise, merkezi hükümetin kendilerini radikal gruplara karşı koruyamaması gösteriliyor.

İSRAİL'DEN HAVA SALDIRISI

İsrail ordusu, Suriye'nin Şam kırsalında Dürzi nüfusun yaşadığı bir bölgeye saldırı hazırlığında olduğu belirtilen silahlı bir gruba yönelik hava harekâtı düzenledi.

Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz, saldırının bir “uyarı operasyonu” olduğunu belirterek Suriye yönetimine ciddi bir mesaj ilettiklerini duyurdu.

İsrail yönetimi, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, Şam yönetiminden Dürzi topluluğuna zarar verecek gelişmeleri engellemesini beklediklerini vurguladı.

Açıklamada, “İsrail, Suriye’deki Dürzilere yönelik saldırıları kabul etmeyecektir. Suriye rejimi, bu tür tehditleri önlemekle yükümlüdür. Bu topluma karşı derin bir sorumluluk hissediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Suriye’deki Dürzi toplumu ile tarihsel bağları bulunan İsrail, bölgede yaşayan Dürzilerin zarar görmesi durumunda müdahaleye hazır olduğunu daha önce açıklamıştı. İsrail içinde ve işgal altındaki Golan Tepeleri’nde de binlerce Dürzi yaşıyor.